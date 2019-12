Marvel Comics introduce un ennesimo Nova in Conan 2099

All'interno dell'Universo Marvel il mantello di Nova è stato indossato da diversi personaggi. Oltre a Richard Rider, Sam Alexander e Frankie Raye, la Casa delle Idee ha introdotto nel canone un ennesimo Nova tra le pagine del primo numero di Conan 2099.

Conan il Barbaro, quindi, fa ufficialmente parte della linea temporale principale del Multiverso Marvel, Terra 616, avendo ricoperto - inoltre - un ruolo da protagonista nella serie di Savage Avengers, la quale ha permesso la nascita di Conan 2099 di Gerry Duggan.

In Conan 2099 il nostro protagonista viene posseduto dalla malefica strega Morgan le Fay, che lo porta alla follia facendogli perfino rinunciare alla corona - dopo aver maturato l'idea secondo cui le terre sotto la sua giurisdizione stessero fallendo per via di una gestione fallimentare.

In questo contesto, un soldato Nova si schianta sulla terra intercettando per caso il nostro protagonista. Il soldato - riportando diverse ferite - gli ordina di riportare il suo elmetto nella cittadella di Nova situata a Los Angeles, una città ora gestita dall'avidità corporativa e da una forza di polizia privatizzata. Arrivato sul posto, scopre che il luogo venne saccheggiato diversi anni prima, e improvvisamente, il Worldmind si avvia.

Poco dopo, Conan ordina al Worldmind di sollevare la Cittadella - che si rivela essere una gigantesca astronave - e di guidarla direttamente verso il sole. Ciò che sembra essere una mossa suicida, si scopre essere uno stratagemma di Conan per spezzare la maledizione di Fay.

Senza un regno e una nave, Conan usa l'elmo Nova per viaggiare nello spazio, suggerendo apparentemente un futuro come prossimo Nova.

La Marvel Comics sta per reintrodurre il Venom dell'Universo Ultimate. L'ultimo capitolo di Capitan America ha visto degli sviluppi sconvolgenti per Kingpin.