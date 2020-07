La Marvel Comics introduce i personaggi di Harry Potter nel suo universo

All'interno del terzo numero di New Excalibur, la Marvel Comics ha introdotto nel suo universo narrativo i personaggi di Harry Potter, nello specifico Harry, Ron ed Hermione. Nel corso dell'albo, il trio di maghi si ritrova a fronteggiare le versioni malvagie degli X-Men.

Il racconto si apre su Juggernaut, mentre corre attraverso la città di Londra schiantandosi contro auto ed edifici. Percorrendo un vicolo, Cain Marko si imbatte in un gruppo di ragazzini che riconosciamo essere i maghi del mondo magico creato da J.K. Rowling.

Una scelta curiosa da parte della Marvel, che espande il suo sconfinato universo supereroistico attingendo a un'opera immortale della letteratura per ragazzi, capace di rapire generazioni di lettori attraverso uno splendido racconto di formazione.

Gli autori di Excalibur sono stati piuttosto espliciti riguardo a questo inaspettato cameo; alla vista di Juggernaut, infatti, vediamo Hermione gridare chiaramente il nome di Harry, non lasciando alcuno spazio all'interpretazione. Come se non bastasse, il loro aspetto è fortemente vicino alle controparte cinematografica e letteraria. Il luogo in cui si verifica l'incontro - la città di Londra - è un'ulteriore conferma.

