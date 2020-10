Marvel Comics: Iron Fist torna con la miniserie Heart of the Dragon

Nella giornata di ieri Marvel Comics ha annunciato il ritorno di Danny Rand con una miniserie, dal titolo Heart of the Dragon, che sarà scritta da Larry Hama, talentuoso sceneggiatore che ha collaborato alla stesura di alcune storie di Wolverine e Spider-Man, mentre i disegni saranno affidati a David Wachter, e le cover a Billy Tan.

Si tratta di autori che hanno già avuto a che fare con storie in cui le arti marziali e gli scontri corpo a corpo sono parte integrante, e tale collaborazione potrebbe segnare non solo un ritorno in grande stile di Danny Rand, ma anche porre le basi per un nuovo futuro dell'eroe.

La Casa delle Idee ha presentato il progetto con le seguenti parole: "Qualcuno sta uccidendo gli antichi draghi che alimentano le Città nel Cielo, e solo Iron Fist e le Armi Mortali possono fermarli...se riescono a scoprire rapidamente dove si trovano! Eserciti di zombie, portali mistici, cuori di drago, tutti i combattenti più letali dell'universo Marvel convergono in un unica storia stravagante, e il destino dei mondi rimane sospeso ad un filo!"

Iron Fist: Heart of the Dragon debutterà il prossimo gennaio 2021, e in calce potete trovare la cover del primo volume. Ricordiamo che la serie Eternals è stata rinviata al 2021, e vi lasciamo ai dettagli sul nuovo progetto Marvel, Stormbreaker.