Marvel Comics: Jack Kirby avrebbe compiuto 104 anni, il ricordo dei lettori

La morte di Kirby, avvenuta in California il 6 febbraio del 1994, ha lasciato un enorme vuoto nei cuori di molti lettori cresciuti immaginando il mondo dei supereroi attraverso i suoi dettagliati, dinamici, e ricercati disegni. In occasione di quello che sarebbe stato il 104esimo compleanno di Jack Kirby molti appassionati, e anche autori come DeMatteis, hanno voluto ricordare l'artista pubblicando alcune tavole del maestro, come potete vedere nei post riportati in calce.

Il 28 agosto del 1917 nasceva a New York Jacob Kurtzberg, che anni dopo sarebbe stato conosciuto in tutto il mondo come Jack Kirby, il Re dei Comics, considerato uno degli artisti più influenti dell'intero settore. Una leggenda che avrebbe compiuto 104 anni, evento che gli appassionati di lunga data hanno voluto ricordare sui social.

