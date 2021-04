Marvel Comics: Jed MacKay rivela nuovi dettagli sulla serie Moon Knight

Come annunciato alcuni giorni fa Marvel Comics sembra avere diversi progetti in serbo per Moon Knight, uno degli eroi spesso considerato secondario all'interno del suo immenso panorama fumettistico e non, e in seguito alla presentazione di una nuova serie prevista per luglio, lo sceneggiatore Jed MacKay ha rivelato alcuni interessanti dettagli.

I recenti eventi dell'evento Age of Khonshu della serie Avengers potrebbero aver profondamente modificato la percezione che molti personaggi hanno di Moon Knight, e in una recente intervista pubblicata sul sito Comicbook.com MacKay ha specificato: "Ovviamente, Moon Knight ha causato molti danni durante Age of Khonshu. Non è mai stato qualcuno che ispirasse grande fiducia agli altri eroi, e cercare di conquistare il mondo per una divinità lunare non l'ha certamente aiutato. Quando veniamo introdotti in questa avventura, nel volume 1, comprendiamo come Moon Knight abbia coscienza di quanto le sue azioni possano effettivamente rivelarsi sbagliate, e di come stia provando a ricominciare. Certo, non ha dei grandi trascorsi a riguardo..."

Successivamente si è discusso dell'importanza della figura di Khonshu, attualmente tenuto prigioniero dopo i drammatici eventi visti in Avengers, e MacKay ha semplicemente detto che prima o poi Moon Knight sarà in grado di raggiungerlo. Uno degli elementi più interessanti di questa nuova serie è il ritorno di Mr. Knight, l'altra faccia della medaglia, che svolgerà un ruolo molto importante parlando alle persone che si uniranno alla Midnight Mission.

Visto il carattere distaccato di Moon Knight, MacKay ha lavorato molto sul far comprendere i suoi veri pensieri attraverso le azioni, e soprattutto con le interazioni degli altri personaggi, come il suo terapista, Dr. Andrea Sterman e il vampiro Reese che accoglie tutti coloro interessati alla missione. Inoltre è stato rivelato che Marlene, compagna di Marc Spector, apparirà nella serie, mostrando la sua reazione agli eventi di Age of Khonshu.

Ricordiamo che Extreme Carnage ha segnato il ritorno dell'Agente Venom, e vi lasciamo scoprire come si è concluso lo scontro tra gli eroi Marvel e Knull, in King in Black.