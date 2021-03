Marvel Comics: John Romita Jr. torna a 'casa', di cosa si occuperà?

Attraverso un comunicato ufficiale, Marvel Comics ha annunciato di aver trovato un nuovo accordo con il leggendario disegnatore John Romita Jr., segnando di fatto la fine del suo mandato nell'universo DC Comics.

Dopo aver lavorato oltre un decennio fa a titoli come Daredevil, The Amazing Spider-Man e Uncanny X-Men, John Romita Jr. farà il suo ritorno nella schiera di artisti Marvel Comics. Il "debutto" di Romita è previsto nel mese di luglio, quando, forse per coincidenza, inizerà l'evento Extreme Carnage, che non ha ancora un illustratore ufficiale.

"Sono stato molto fortunato numerose volte nella mia vita, e ora posso aggiungere questo evento a quella lista. Sono tornato alla Marvel, la compagnia in cui ho iniziato la mia carriera, e non potrei essere più entusiasta", ha affermato lo scrittore. "In questo preciso momento, sto lavorando al mio prossimo grande progetto Marvel, ed è fantastico!".

Figlio del famoso illustratore John Romita Sr., Romita Jr. ha contribuito al mondo Marvel all'età di soli tredici anni, quando abbozzò un cattivo che ispirò la creazione di The Prowler. Il suo debutto ufficiale è stato nel 1977, con una storia di sei pagine in The Amazing Spider-Man. Romita Jr. è rimasto nella squadra Marvel per decenni, salvo passare alla casa editrice rivale nel 2016. In questo periodo ha disegnato numerose serie ambientate nell'universo di Batman.

Cosa ne pensate di questo importante scippo alla casa rivale? E qual è, secondo voi, il primo lavoro che gli è stato affidato?