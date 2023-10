Marvel Comics: Jonathan Hickman si prepara a rinnovare l'Universo Ultimate

Jonathan Hickman, uno degli autori di fumetti più affermati per quanto riguarda i comics americani, ha più volte stravolto supereroi e i loro universi con storie originali, in grado di conquistare sia appassionati di lunga data che le nuove generazioni di lettori. Ora si prepara a rinnovare l’Universo Ultimate della Marvel Comics.

Dopo il lavoro di ricostruzione e ridefinizione dell’universo degli X-Men, e la fruttuosa collaborazione con Bryan Hitch nella serie Ultimate Invasion, il prossimo grande contribuito di Hickman nei fumetti della Casa delle Idee darà forma ad una nuova visione dell’Universo Ultimate, nato agli inizi degli anni 2000 e diventato una delle produzioni di maggior successo della casa editrice.

“Ciò che ha reso veramente interessante l’Universo Ultimate era la capacità degli autori di dipingere un mondo simile a quello che guardi fuori dalla finestra, fotografandolo in quel preciso momento storico. Come appare oggi il mondo in cui viviamo?”, con questa riflessione e questa domanda Hickman ha voluto presentare la sua nuova visione, andando a sottolineare come anche l’originale universo Ultimate, e tutte le sue versioni successive fino al 2014, possano ormai considerarsi superate.

“È scioccante constatare quanto sia cambiato il mondo in questi anni. L’idea di rivisitare le origini e le genesi dei supereroi in un mondo così diverso è un esercizio davvero affascinante”, ha infine commentato l’autore con una vena di entusiasmo rivolto al lavoro sulla sua nuova opera, in arrivo sugli scaffali americani il 1° novembre 2024. In fondo alla pagina potete vedere qualche pagina di anteprima di Ultimate Universe #1, con i disegni di Stefano Caselli.

Per concludere, ricordiamo che Marvel Comics pubblicherà dei volumi one-shot per i 50 anni di Giant-Size.