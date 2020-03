Marvel Comics: anche Miles Morales avrà la sua 'Saga del Clone'

Dagli Stati Uniti arrivano le anticipazioni sul futuro della testata Marvel Comics Miles Morales: Spider-Man. Apprendiamo che il giovane super eroe potrebbe presto affrontare la sua personalissima "Saga del Clone".

Per chi se lo stesse legittimamente chiedendo, la Saga del Clone è uno storico arco narrativo dell'originale Spider-Man che introduceva diversi cloni di Peter Parker, tra cui Ben Reilly. Alcune vicende ivi narrate non risultarono perfettamente chiare ai lettori, anzi finirono con il non essere digerite, dividendo quindi il pubblico tra chi apprezzava la saga, e chi non la gradiva minimamente. Successivamente la saga venne riproposta da Brian Michael Bendis per il suo Ultimate Spider-Man (Bendis è lo scrittore che ha creato proprio Miles Morales) anche se ebbe una portata minore rispetto all'originale. Adesso sembra che il giovane Miles dovrà affrontare un suo clone, come vediamo nella copertina del numero 19 della sua testata a fumetti. Il clone che assalta il ragazzo è perfettamente identico a lui (altrimenti che clone sarebbe?) tranne che per lo sguardo assolutamente malvagio. Vedremo come vi svilupperà la storia e a cosa porterà.

