Marvel Comics modifica il logo di Black Panther, ecco cosa cambia nel Wakanda

Mentre la serie a fumetti dell'autore Ta-Nehlsi Coates volge al termine, Marvel Comics ha già annunciato che alla regia della prossima opera di Black Panther ci saranno John Ridley e Juann Cabal. Pantera Nera, dunque, sta per giungere a nuova vita e i cambiamenti all'eroe partiranno da un nuovo logo.

La nuova serie Black Panteher di John Ridley rivoluzionerà il Wakanda, a partire dal logo dell'eroe Marvel. Esso, sarà di colore giallo e presenterà un font del carattere decisamente più tondeggiante e marcato.

Il logo precedente era di colore viola, più snello, spigoloso e presentava degli effetti luccicosi all'interno delle lettere. Quest'ultima caratteristica aveva perfettamente senso per l'inclinazione più cosmica della trama, ma la prossima storia avrà dei toni più improntati sul thriller e sullo spionaggio. Il cambiamento, dunque, demarca le differenze tra le due opere.

Oltre a presentare il logo, al New York Times Ridley si è detto entusiasta per essere responsabile di questo nuovo progetto. "È un thriller ibrido di spionaggio e supereroi, ma in fondo è una storia d'amore. E non intendo solo amore romantico, anche se c'è un po' di questo. Parlo di amore tra amici".



"Stiamo uscendo da un periodo in cui abbiamo visto la popolazione di colore lottare per i suoi diritti, ed è stato davvero importante per me poter utilizzare parole come amore, cura, speranza, rimpianto e tutte queste emozioni fondamentali che tutti hanno".



Black Panther #1 arriverà nelle fumetterie statunitensi nel mese di agosto. Nel frattempo, scopriamo gli ultimi tre annuali dell'evento Marvel Infinite Destinies.