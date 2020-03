Marvel Comics ci mostra le prime immagini della sua nuova serie di Ultraman

Dalla Chicago Comic & Entertainment Expo arrivano le prime immagini della nuova serie a fumetti di The Rise Of Ultraman che nasce dalla collaborazione della giapponese Tsuburaya Productions, detentrice dei diritti del personaggio di Ultraman, e della Marvel Comics.

Lo stesso Editore Capo di Marvel Comics, C.B. Cebulski ha fornito dettagli sull'imminiente serie che arriverà in Usa prossimamente (al momento in cui scriviamo quest'articolo non c'è ancora una data precisa). Si occuperanno della serie gli scrittori Kyle Higgins (ha lavorato alla serie a fumetti dedicata ai Power Rangers per Boom! Studios) e Matt Groom. Ai disegni troviamo l'italiano Francesco Manna, già disegnatore per la Marvel Comics. Intervistato, Kyle Higgins ha dichiarato:" Tempo fa, grazie al mio lavoro su Power Rangers, ho scoperto ed imparato di più sul genere dei Tokusatsu. Con le loro differenti ispirazioni, i Tokusatsu ed Ultraman in particolare sono stati fonti di gioia per me. Sarà un onore e un privilegio portare Ultraman alla Marvel". Cosa ne pensate di questa inedita collaborazione? Fatecelo sapere nei commenti.

Le iniziative legate ad Ultraman non si fermano qui, infatti è stata lanciata una campagna crowdfunding per la realizzazione di un video live action per promuovere la nuova serie in 3D.di Ultraman. Inoltre è previsto un attesissimo film live action intitolato Shin Ultraman girato da Hideaki Anno, il celebre creatore di Neon Genesis Evangelion.