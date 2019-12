La Marvel Comics ci mostra il trailer della nuova serie di Iron Man

La Marvel comics ha pubblicato un video animato dove ci fornisce un breve assaggio della nuova serie deidcata a "Testa di Ferro" intitolata "Iron Man 2020" ma il protagonista non è chi pensiamo sarà

La casa editrice Marvel Comics ci ha abituato a frequenti cambiamenti nel suo parco testate. Eroi che si alternano, scompaiono, muoiono e poi ritornano. Come mostratoci in un precedente teaser della serie di Iron Man sembra che Tony Stark morirà per far posto al fratello Arno Stark che indosserà le pesanti vestigia di Iron man. Dal trailer, che trovate in calce alla notizia, vediamo Arno sfoggiare una nuova armatura con dei curiosi ingranaggi sulle spalle, look che lo rende più imponente, quasi steampunk.

Nel video vediamo anche altri personaggi della Casa delle idee, come Machine Man (personaggio secondario nella storia della Marvel, creato da Jack Kirby e rpreso da Warren Ellis nella bella serie Nextwave), Mary Jane Watson con un'armatura da combattimento e War Machine, amico di Tony Stark e personaggio ricorrente della testata

La serie in corso, con le avventure di Tony Stark, chiuderà col numero 19 di Iron Man. La nuova serie, Iron Man 2020 debutterà il 26 dicembre in Usa