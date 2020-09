Marvel Comics: l'ultimo numero di Captain Marvel mostra un nuovo Accusatore

Non è passato molto tempo da quando Captain Marvel è riuscita a sconvolgere l'alleanza Skrull Kree, divenendo la nuova Suprema Accusatrice. Sappiamo anche che grazie all'aiuto di Dr. Strange ha creato un vero e proprio team di Accusatori. Alcuni eventi recenti però, hanno cambiato le carte in tavola con un colpo di scena.

Le tavole del volume 21 della serie dedicata a Captain Marvel ci hanno mostrato Stephen Strange intento a dividere l'enorme potere dell'Arma Universale in numerosi martelli di energia. Durante il processo attivato dalla magia di Strange però Spider-Woman, War Machine e Hazmat sono improvvisamente colpiti da un intenso dolore, che li rende incapaci di continuare la battaglia contro i Cotati.

Vedendo i compagni in difficoltà, Captain Marvel cerca di intervenire ma viene sopraffatta da un assalto dei Cotati che la separano dall'Arma Universale. La sua sorellastra, Lauri-Ell vede il martello volare via, e vedendo i suoi alleati a terra, prende il martello, facendo tornare l'energia liberata da Strange nell'arma.

In un momento di totale sollievo per gli altri eroi, vediamo la trasformazione di Lauri-Ell nella nuova Accusatrice Suprema, con un costume che richiama molto il primo personaggio a rivestire quel ruolo, Ronan. Potete trovare la bellissima tavola della trasformazione in fondo alla pagina.

