Marvel Comics: il numero uno di Wolverine domina la classifica di Febbraio

Il progetto editoriale della Marvel Comics dedicato ai mutanti, Dawn of X, ha visto l'arrivo sul mercato del primo numero di Wolverine, firmato da Ben Percy, Adam Kubert e Viktor Bogdanovic. L'albo ha riscosso un enorme successo, imponendosi in prima posizione nelle classifiche di vendita del mese di Febbraio.

In calce potete visionare il trailer introduttivo dell'opera, mentre di seguito vi esponiamo la sinossi ufficiale:

"Wolverine è stato un solitario, un assassino, un eroe, un Vendicatore, ma può essere ... felice? Guarda Wolverine muoversi nel nuovo paradigma mutante di Jonathan Hickman all'interno del trailer di Wolverine #1 con la partecipazione dello scrittore Benjamin Percy , del caporedattore CB Cebulski e del Senior Editor Jordan D. White!

Wolverine è tornato dai morti e si ritrova in un mondo che non riconosce più. Ora tutti i mutanti sono immortali e hanno una nazione sicura e dorata tutta per sé. C'è un posto per qualcuno come Logan in questo mondo? Tutto ciò che Wolverine sa è che ci sono innocenti che devono ancora essere protetti e che i criminali devono essere assicurati alla giustizia - e dopo tutto, è il migliore che ci sia in ciò che fa".

Secondo quanto riporta Diamond Comic Distributors, la Marvel Comics è stata la casa editrice di spicco dello scorso mese, con una quota di mercato del 41,85 % in dollari e una quota unitaria del 47,30%.

La sua rivale diretta, la DC Comics, si è guadagnata la seconda posizione, con rispettivamente il 29,00% e il 30,16 % delle azioni. Image Comics arriva terza, seguita da IDW Publishing, Dark Horse Comics, BOOM! Studios, Viz Media e Dyanite Entertainment.

Nella top ten di Febbraio figurano ben 8 titoli della Marvel Comics: Oltre al numero 1 di Wolverine, troviamo X-Men #6, X-Men #7, Gwen Stacy #1, Giant Size X-Men: Jean Grey & Emma Frost #1. Amazing Spider-Man #39, Star Wars: Darth Vader #1, X-Men/Fantastic Four #1.

Solo due serie della DC centrano la classifica, Batman #88 e Batman #89, prendendosi rispettivamente l'ottavo e il decimo posto.

