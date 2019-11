Marvel Comics: il primo numero di X-Force parte con un avvenimento scioccante

Il reboot degli X-Men ad opera della Marvel Comics continua con una delle nuove miniserie del progetto Dawn of X, X-Force, la quale approfondisce gli intrighi geopolitici introdotti in Dawn of X rivelandoci le conseguenze della dichiarazione egemonica di Charles Xavier, che in questo primo numero si rivelano essere mortali.

Infatti, una squadra d'assalto costituita da un gruppo di villain classico degli X-Men, i Reavers, assaltano Krakoa gettando l'isola nel panico più totale. Arrivano su luogo attraverso un'aereo di linea che passa inosservato, e nonostante le considerevoli mura difensive dell'isola, la squadra riesce ad irrompervi nel bel mezzo di una cerimonia, cogliendo alla sprovvista i presenti e massacrando ogni mutante che gli capitasse a tiro.

I The Reavers, tuttavia, hanno in mente un obiettivo ben preciso che risponde al nome di Charles Xavier.

Così, gli X-Men e i guardiani mutanti di Krakoa innalzano un muro difensivo a protezione dell'isola, guidato da Wolverine e Jean Grey in prima linea. Xavier, non tollerando che i suoi amici rischiassero per lui si espone e cerca di allontanare gli aggressori, finendo però per beccarsi un proiettile in testa.

Vi chiederete quindi se a questo punto sia morto, ma francamente crediamo che sia soltanto un colpo di scena temporaneo per chiudere in maniera "drammatica" il primo numero della miniserie. Come abbiamo visto in diversi articoli dedicati ad House of X, la società mutante di Krakoa è in grado di far risorgere i mutanti deceduti attraverso un processo ben preciso, spiegatoci nel quinto numero della testata:

"E' possibile per un operatore telepatico sostituire la propria mente con una precedente versione, tuttavia si tratta di un'operazione incredibilmente complicata che richiede l'esecuzione di un operatore abile ed esperto."

Ci aspettiamo, quindi, che Charles Xavier andrà incontro a questa procedura, praticata da uno dei tanti abili operatori presenti sull'isola, e vi ricordiamo che il personaggio è già stato resuscitato in precedenza, ben due volte.

Che ne pensate di questo inizio scoppiettante e in generale delle potenzialità di questa miniserie?

La nuova serie di Yondu della Marvel Comics è partita subito forte con una vittima d'eccezione. La Marvel Comics ha concluso la serie Dead Man Logan, svelandoci il destino finale del protagonista.