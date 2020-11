Marvel Comics: la nuova vita di Natasha Romanoff è al centro di Black Widow #3

Manca ancora molto all'atteso film dedicato al personaggio di Vedova Nera, previsto per il 7 maggio 2021, e per rinnovare l'interesse verso questo personaggio, la nuova serie a fumetti, edita da Marvel Comics, sta facendo emergere lati inediti di diversi personaggi che sono stati in qualche modo legati alla misteriosa e letale Natasha Romanoff.

Nell'ultimo numero pubblicato, il terzo della nuova testata, Natasha continua a vivere apparentemente ignara del suo passato da super spia, non è stato ancora chiarito se le è stato effettivamente fatto il lavaggio del cervello, si fa chiamare Natalie e passa le giornate al fianco del marito chiamato James, e del loro unico figlio Stevie. Vedere la loro vecchia compagna sistemata e alle prese con una vita normale ha sorpreso non poco Clint Barton, Occhio di Falco, e Bucky Barnes, il Soldato d'Inverno.

I due eroi vengono poi raggiunti da Yelena Belova, che spiega come sia riuscita a fingersi una babysitter, per prendere dei campioni di DNA del piccolo Stevie, e scoprire successivamente che è a tutti gli effetti figlio di Natasha e James. Questo risultato potrebbe significare che Nat stia cercando di vivere una vita tranquilla e normale di sua spontanea volontà, cercando di dimenticare il suo tragico passato.

Col proseguire del volume vediamo però che Nat riacquisisce una certa sicurezza nelle proprie abilità combattive, e questo avviene quanto James e Stevie vengono rapiti da dei criminali. Il fatto che abbia un figlio non convince assolutamente Occhio di Falco, secondo cui la nascita di Stevie e le tempistiche non corrisponderebbero per nulla agli eventi che avevano coinvolto tutti mesi prima, e questo lascia spazio a spiegazioni che potrebbe includere la clonazione, la fecondazione in vitro, o piani architettati alla perfezione da qualcuno.

