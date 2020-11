Marvel Comics: nuova ondata di serie e pubblicazioni cancellate

Il periodo in cui ci troviamo sta causando rallentamenti e rinvii in molti settori, e come alcuni annunci avvenuti negli scorsi mesi, Marvel Comics ha deciso di cancellare alcune delle serie previste per la fine del 2020 e l'inizio del 2021, alcune delle quali erano state già rimandate per svariati motivi, legati alle conseguenze della pandemia.

Si tratta di serie attualmente in corso che verranno troncate di punto in bianco, e anche di adattamenti che potrebbero non vedere più gli scaffali, come Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, e i prossimi numeri di Morbius e Valkyrie Jane Foster. Di seguito riportiamo la lista completa dei volumi che non usciranno.

2020 Ironheart#1 e #2

Amazing Spider-Man Annual #21 Facsimile Edition

Amazing Spider-Man Daily Bugle #3, #4 e #5

Black Cat #13

Dr. Strange #7

Ghost Rider #8 e #9

Morbius #6, #7 e #8

Robert e Howards Dark Agnes #3,#4 e #5

Scream Curse of Carnage #6,#7,#8

Silver Surfer Black Directors Cut #1 e #2

Star Wars Rise of Skywalker Adaptation #1

Valkyrie Jane Foster #11 e #12

X-Men Dawn of X Saga #1

Inoltre Marvel ha pubblicato alcune presentazioni dei volumi che verranno pubblicati da qui a febbraio, confermando l'evento crossover King in Black che coinvolgerà molte serie tra loro, e personaggi che non riguardano solo l'universo narrativo di Spider-Man o Venom. L'autore della serie, Donny Cates ha infatti commentato: "Vedrete gli Avengers, gli X-Men, Namor, i Fantastici Quattro, Black Cat e Dr Strange. Praticamente tutti! C'è una ragione ovviamente, per cui ho cucito questa sorta di arazzo nei volumi come Silver Surfer: Black and Thor. Quindi, se pensate a qualcuno, probabilmente c'è."

Ricordiamo però che è stato confermato il ritorno della serie Black Panther nel 2021, e vi lasciamo ai fumetti più importanti riguardo il sostegno dell'uguaglianza.