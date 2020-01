Marvel Comics: nuova serie in arrivo per Occhio di Falco

Con un trailer la Marvel Comics ha lanciato la nuova serie che ha per protagonista il celebre arciere degli Avengers: Clint Barton "Occhio di Falco". La serie è scritta da Matthew Rosenberg con i disegni di Otto Schmidt. Il primo numero è uscito oggi in Usa.

Già in passato Occhio di Falco aveva goduto di serie personale che raccontavano le sue avventure quando non era con gli Avengers. La prima, memorabile, serie è stata realizzata ad opera di Matt Fraction e del disegnatore David Aja. Era una serie molto particolare (soprattutto per come venivano composte le tavole e la regia delle stesse) che ci introduceva nella quotidianità del celebre arciere di casa Marvel. La serie ha anche vinto diversi premi negli Stati Uniti. Successivamente, il personaggio è stato scritto da Jeff Lemire (autore di Black Hammer, Sweeth Tooth, Descender ed altre). In questa run si indagava sul passato del personaggio e del rapporto col fratello Barney. In questa nuova serie, il nostro eroe si troverà faccia a faccia con The Hood, il boss della mala newyorkese dotato di un cappuccio che gli fornisce poteri magici. Dal trailer (che trovate in calce alla notizia) troviamo nella serie anche Spiderman, Winter Soldier e Falco come personaggi secondari oltre che a Kate Bishop.

Per questo 2020, la Marvel Comics ha già annunciato diverse serie. Una che ha protagonista il mutante Cable, mentre per Iron Man si profila un cambio di protagonista nella nuova serie.