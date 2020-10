Marvel Comics: la nuova serie Eternals è stata rinviata al 2021

Una delle serie più attese dell'anno, edita da Marvel Comics , è Eternals, che dovrebbe svelare molti dei misteri che si trovano intorno agli Eterni, una razza di sovrumani nati nella serie omonima del 1976, dalla mente del leggendario Jack Kirby. Nella giornata di ieri la Casa delle Idee ha annunciato un leggero posticipo nella pubblicazione.

Dopo la comunicazione di Disney e Marvel Studios inerente al ritardo produttivo del film dedicato proprio agli Eterni, a causa della pandemia globale che ha praticamente bloccato ogni tipo di produzione cinematografica, la sezione dedicata ai comics di Marvel ha deciso di rinviare anche l'uscita di The Eternals di due mesi, infatti la serie che ci mostrerà anche il ritorno del grande Thanos, arriverà nelle fumetterie nel mese di gennaio, anziché a novembre come inizialmente previsto.

Di seguito trovate la presentazione ufficiale del primo volume della serie: "Per milioni di anni, 100 Eterni hanno viaggiato sulla superficie terrestre, come protettori segreti dell'umanità. Senza di loro gli uomini sarebbero morti sotto gli attacchi dei Devianti. La loro guerra è durata millenni, entrado anche nei miti e in terribili racconti. Ma oggi gli Eterni avranno a che fare con una cosa a loro sconosciuta: il cambiamento. Possono sopravvivere ad una tale scoperta?"

Ricordiamo che di recente Marvel ha presentato il progetto Stormbreaker, e che ci saranno cover dedicate a Chadwick Boseman per ricordare la memoria dell'attore.