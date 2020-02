Marvel Comics: nella nuova serie di Occhio di Falco una clamorosa rivelazione

Uscita negli Stati Uniti, la nuova serie di Occhio di Falco arrivata al secondo numero svela già un importante mistero legato all'identità del nuovo Ronin che spiazzerà gli appassionati delle avventure dell'arciere di Marvel Comics

Come vi abbiamo riportato tempo fa Marvel Comics aveva annunciato la nuova serie di Occhio di Falco e nel primo numero avevamo assistito allo scontro tra il nostro arciere protagonista, Winter Soldier e Falcon contro un nuovo Ronin che era riuscito a mettere a tappeto gli eroi. Nel secondo numero della serie vediamo Occhio di Falco scontrarsi ancora con gli uomini di The Hood, il criminale incappucciato dotato di poteri demoniaci e scopriamo che dietro la maschera di Ronin c'è lo stesso Clint Barton! Come è possibile che ci siano due Clint Barton? E perchè questo nuovo Ronin ha attaccato se stesso e gli amici? Per chi lavora? Tutti interrogativi che probabilmente verranno svelati sul prossimo numero della serie, che speriamo arrivi in Italia al più presto.

Oltre a questi scioccanti avvenimenti, vi ricordiamo che ad aprile avremo il nuovo evento chiamato Empyre che vedrà i nostri eroi battersi per difendere la Terra dall'arrivo di una terribile alleanza tra gli alieni Kree e Skrull, guidati dal giovane Hulkling degli Young Avengers, e che promette grandi cambiamenti per l'Universo Marvel.