Marvel Comics: nuovi dettagli e copertina dall'evento che sconvolgerà l'universo nel 2020

La Marvel Comics sta gettando le basi per un nuovo, grande evento che prenderà corpo nel Marvel Comics Universe a partire dal prossimo dicembre con il numero Incoming #1. In un episodio di Marvel's Pull List, che ha ospitato Ryan Penagos e Tucker Markus, è stato rivelato cosa inizierà in quell'importante numero.

Dicembre sarà quindi un mese importante per la Marvel che ha già annunciato anche il primo numero di Marvel's Avengers, adattamento dell'omonimo videogioco. Ma Incoming avrà ripercussioni molto più vaste sull'universo dei super eroi della Casa delle Idee.

Tutto avrà inizio nel numero 1 di Incoming con un omicidio misterioso, questo però avrà ripercussioni sempre più elevate fino a portare a una storia che si dipanerà su scala cosmica. Il numero in questione è scritto da Al Ewing, Dan Slott, Chip Zdarsky, Kelly Thompson, Greg Pak, Eve L. Ewing, Matt Rosenberg, Ed Brisson, Saladin Ahmed, Tini Howard, Jonathan Hickman, Donny Cates e Jason Aaron, mentre i disegni sono ad appannaggio di Humberto Ramos, Jim Cheung e altri, mentre Patrick Gleason si è occupato della copertina che potete vedere in calce.

Questo numero getterà le basi per le storie della Marvel per tutto il 2020 e vedrà partecipare gli Avengers, i Fantastici Quattro, gli X-Men e tanti altri gruppi ed eroi famosi. Il testo ufficiale recita "Colui che li unirà", ma resta ancora l'incognita di chi sia quel "colui". La Marvel ha già annunciato da qualche giorno che non mancheranno le morti eccellenti in Incoming.