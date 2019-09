Marvel Comics: un nuovo 'compagno' per Venom in absolute Carnage 3

La serie Marvel dedicata al simbionte alieno, Absolute Carnage, continua senza freni, e ogni numero sembra di voler aumentare sempre di più la posta in gioco. Un esempio eccellente è sicuramente il numero 3, dove Venom e Spider-Man devono affrontare la brutalità di Carnage e del suo vasto esercito, capace di metterli in difficoltà.

All’inizio del capitolo vediamo gli eroi assicurare i loro codex contro la minaccia del simbionte. Ma non tutto è come sembra, finiscono infatti per ritrovarsi in una battaglia del tutto inaspettata.

In precedenza abbiamo visto Venom scappare dall’esercito di Carnage, e successivamente imbattersi in Norman Osborn, trasformato da Carnage, col quale ingaggia una battaglia. Riesce a liberare Norman dal controllo di Carnage, portandogli suo nipote, e approfittando di quel momento di vulnerabilità lo colpisce mettendolo K.O. Eddie non è d’accordo con il simbionte sul come bisogna gestire la situazione, optando per il salvataggio di Scorpion piuttosto che per l’uccisione di Norman. Il simbionte si riunisce ad Eddie, ma afferma che se lui non sarà in grado di mettere fine al conflitto, troverà qualcuno capace di farlo.

In seguito vediamo gli eroi impegnati a separarli dal codex grazie all’aiuto di Bruce Banner. Spider-Man si rivolge ad Eddie proponendogli di dire la verità a suo figlio Dylan. La conversazione sembra fuori contesto, ed Eddie arriva addirittura a graffiare il vetro e prendere Captain America mentre il processo di separazione continua. Improvvisamente arriva Eddie, e avverte Spider-Man di allontanarsi dall’uomo che consideravano essere il vero Eddie, e che invece si trasforma in Carnage.

Le persone controllate da Carnage entrano nell’edificio, ed è in quel momento che il simbionte dice ad Eddie di porre fine al tutto. Eddie cerca di liberarsi per andare a salvare suo figlio, e il simbionte si separa. Venom consuma Banner, compiendo la promessa fatta pochi istanti prima. Carnage non ha idea di chi sia questo semplice scienziato e lo colpisce, ricevendo come risposta un sonoro pugno che non dimenticherà molto presto.

Il simbionte risponde dicendo: “Sono..hehe. No..NOI! SIAMO! HULK!”, presentandosi in tutta la sua grandezza di fronte a Carnage. Potete trovare l’immagine in calce alla notizia. Non è la prima volta che in questa nuova serie vengono proposti dei cambiamenti, infatti lo stesso Carnage ha subito alcune modifiche riguardanti l'aspetto.

Ricordiamo che Absolute Carnage è scritto da Donny Cates e disegnato da Ryan Stegman, e la descrizione ufficiale del terzo volume è la seguente: “L’estate del massacro continua! Dopo gli strazianti eventi alla fine di Absolute Carnage 2, Venom e Spider-Man hanno dovuto fare i conti con la dura verità che lo scontro sarà difficile e che non tutti potranno farcela. Mentre Carnage continua ad ottenere potere e alleati, Venom e Spider-Man realizzano che l’unico modo per sconfiggerlo è adottare la sua stessa strategia.”