Marvel Comics: un nuovo e incredibile membro tra le fila degli Avengers

Gli Avengers stanno per allargare la loro famiglia. È quanto emerge dai più recenti numeri della testata fumettistica Marvel Comics dedicata alle gesta dei Vendicatori: a quanto pare, gli Eroi più potenti della Terra stanno per accogliere un nuovo e incredibile membro.

Il nuovo membro, a quanto pare, sarà Blade: per l'occasione, il personaggio si unirà alla formazione storica del supergruppo Marvel per aiutarli in alcune avventure vampiresche. L'autore della testata, Jason Aaron (nuovo deus ex machina di Marvel Legacy, nonché amato curatore della run dedicata a Thor negli ultimi anni), ha dichiarato che le prossime vicende degli Avengers saranno legate a tutto ciò di cui ha bisogno la storia.

"Volevamo riportare il tutto a un gruppo piccolo ma affiatato. Composto da personaggi grandi e iconici, che poi ne costituiscono il cuore pulsante. Quindi abbiamo di nuovo Steve, Tony e Thor Odinson, che insieme compongono il nucleo di questo nuovo team, mentre il resto della squadra sarà composto dai personaggi che comporranno ogni arco narrativo.

Il mio impiego con la serie è che, in pratica, se dovessi scegliere di leggere un solo fumetto Marvel (anche se vi sconsiglio di leggerne solo uno...), e quel numero è proprio questa serie sugli Avengers, voglio che rappresenti appieno l'Universo Marvel, volume dopo volume. Vogliamo focalizzarci sui personaggi più fighi di tutti e portarli in giro per le location più esotiche dell'immaginario Marvel".

In calce vi proponiamo le copertine dei prossimi due numeri, in uscita negli USA, ovvero il numero 14 e il numero 15. La nuova serie degli Avengers di Jason Aaron è invece appena iniziata in Italia: Panini Comics, nel mese di novembre, ha già pubblicato il primo numero.