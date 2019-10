La Marvel Comics ci offre un primo sguardo sulla nuova serie di Wolverine

La Marvel Comics ha rivelato in anteprima - attraverso qualche tavola - la nuova serie di Wolverine appartenente al ciclo di Dawn of X. La pubblicazione sarà curata dall'artista Adam Kubert, e le sue prime rappresentazioni inquadrano il personaggio nella cornice dell'isola di Krakoka.

Le pagine che potete vedere in basso all'articolo mostrano Wolverine interagire con Jean Grey e Kitty Pride. Sembra che si stia divertendo sull'isola, e che su di essa regni un clima pacifico, come si può notare anche dalle espressioni rilassate degli altri due personaggi.

La sceneggiatura della nuova run sarà curata da Benjamin Percy, mentre al comparto tecnico Victor Bogdanovic affiancherà il già citato Adam Kubert. Percy non è un nome nuovo per quanto riguarda il personaggio, visto che si è occupato del podcast di Wolverine, di Wolverine: The Long Night e Wolverine: The Lost Trail.

Inoltre, al momento lo scrittore sta lavorando sulla serie di X Force appartenente al ciclo Dawn of X, all'interno della quale è comunque presente Wolverine.

Percy si è espresso in questo modo sulla serie in occasione del New York Comic-Con:

"Tutti noi abbiamo quel personaggio, quello che amiamo più di ogni altro. Quello di cui facciamo tesoro nei libri e nei film, che possiamo commemorare con una maglietta o un tatuaggio e che consideriamo come una versione specchiata di noi stessi. Per me - un solitario brontolone, scontroso, peloso, puzzolente, muscoloso, vestito di flanella, è Logan. E anche se può sembrare banale, è giusto dire che scrivere Wolverine è un sogno che diventa realtà, una fantasia infantile realizzata. Non scherzo."

Per rinfrescarvi un po' la memoria, Wolverine è tornato nell'Universo Marvel a partire dal 2018. Da allora, è stato occupato da avvenimenti cosmici che hanno coinvolto una futura versione di se stesso posseduto dal potere della Fenice. Successivamente Wolverine si è riunito a gli X-Men nel loro momento più buio, combattendo al fianco dei Ciclopi. E' entrato anche a far parte di una nuova squadra di Vendicatori, a fianco del Punitore e di Conan Il Barbaro.

