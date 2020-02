La Marvel Comics offre un primo sguardo ai nuovi costumi degli X-Factor

Il gruppo degli X-Factor ritornerà sotto le luci della ribalta il prossimo aprile, con il primo numero firmato dallo scrittore Leah Williams e l'artista David Baldeon. Per smorzare l'attesa, la Marvel Comics ha mostrato in anticipo le nuove suit dei personaggi.

Lo ricordiamo, gli X-Factor non sono una vera e propria compagine di supereroi, ma una squadra di detective impegnata nella ricerca dei mutanti scomparsi e nel mantenimento del protocollo di resurrezione presente sull'isola di Krakoa.

David Baldeon, l'artista che si è occupato del loro restyling grafico, ha rilasciato ai microfoni di ComicBook.com le seguenti parole:

"C'erano molte idee e concetti diversi che volevo includere nei design, uno dei quali rendeva omaggio ai disegni originali di Jackson Guice. Adoro quelle grandi decalcomanie X in grassetto che hanno tutte le tute! Mentre cercavo di integrare il motivo della X nelle nuove suit, mi è venuta in mente questa piccola idea: questi ragazzi non sono tanto i supereroi quanto gli investigatori che cercano mutanti mancanti."Mutanti mancanti", o "X mancanti", magari? Da qui ha preso forma, dopo alcuni schizzi, questo "set vuoto", il logo "non-X" che mi piace molto, e che ha funzionato a meraviglia sulle suit, contrastando alla perfezione con la classica X e la sua reinterpretazione in Dawn of X".

Successivamente aggiunge:

"Così l'ho inclusa nei progetti e ho suggerito a Jordan (D. White), Annalize (Bissa) e Leah (Williams) di utilizzarla nell'universo, come 'distintivo di questa squadra investigativa'. "Fortunatamente per me, l'idea è piaciuta ... Perché avevo già disegnato tutto il team attorno a quel logo!"

Il primo numero di X-Factor raggiungerà gli scaffali delle fumetterie il 22 Aprile 2020.

Di recente la Marvel ha presentato una nuova serie che riunirà l'intero universo dei supereroi. Ultimamente la Marvel ha collaborato con l'artista di Afro Samurai per la realizzazione di una splendida variant cover.