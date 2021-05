Marvel Comics omaggia Jurassic Park, l'easter egg che non vi aspettate

Da sempre, Marvel Comics si diverte a inserire riferimenti, espliciti o meno, a eventi del mondo reale e alla cultura pop. L'ultimo esempio di ciò lo troviamo nel primo volume di Women of Marvel, nuova serie a fumetti che celebra le donne più iconiche della casa statunitense.

Women of Marvel #1 porta i lettori presso un sito di scavi archeologici, dove Mystica intrattiene un'interessante conversazione con Stegron, l'Uomo Dinosauro. Tuttavia, i due non sono soli, insieme a loro ci sono un uomo e una donna, entrambi legati e imbavagliati. Come notato dai fan più attenti, essi sono niente meno che Ellie Sattler e Alan Grant di Jurassic Park.

Sebbene non ci siano espliciti riferimenti alla pellicola cinematografica, l'ambientazione archeologica e l'aspetto dei due personaggi sono perfettamente riconducibili a Jurassic Park. Infatti, esattamente come nel film, Ellie indossa una camicia rosa, mentre Alan una camicia di jeans e una bandana rossa legata al collo.

Se questo easter egg vi ha stregati, ecco una breve sinossi di Women of Marvel. "Chi guida il mondo? Lo sapete già. Il futuro è femminile". A guidare la serie a fumetti è una straordinaria riunione tra i migliori scrittori e artisti, tra cui Louise Simonson, Nadia Shammas, Elsa Sjunneson, Eleonora Carlini e Joanna Estep.

Non solo il sesso femminile, Marvel Comics si prepara al Pride Month con un volume speciale con le storie LGBTQ+. Dagli Avengers a Venom, Marvel Comics ha presentato i volumi del Free Comic Book Day 2021.