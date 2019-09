Marvel Comics: quali sono i piani di Xavier per il futuro degli X-Men?

Il futuro degli X-Men è incerto, questo è quanto emerge leggendo le pagine delle serie Marvel Comics di House of X e Powers of X, nelle quali il destino dei super mutanti sembra non essere mai stabile, nonostante i loro tentativi di fissare un nuovo status quo. Leggiamo insieme i dettagli.

Le fazioni dei combattenti, umani, mutanti e costituiti da intelliggenze artificiali, competono per ottenere il dominio o la coesistenza. Lo scrittore Jonathan Hickman, ha dei piani molto ambiziosi, e cerca perciò, grazie anche ad un team di disegnatori, R.B. Silva, Pepe Larraz e Marte Garcia, di stabilire le basi per una nuova era dedicata agli X-Men.

Ma mentre il futuro di tutte le parti coinvolte sembra essere terribile, l’ultimo numero di House of X sembra aver mostrato alcuni elementi riguardanti il destino di Charles Xavier. Il Professor X è rimasto uno dei personaggi centrali in queste due serie, venendo sempre considerando come il fondatore degli X-Men e anche leader dei mutanti. Tuttavia in Powers of X è stato mostrato un lontano futuro, precisamente tra 1000 anni, in cui sarà un personaggio conosciuto come “Libririan” a guidare la specie.

Il numero 4 di House of X ha anche rivelato la connessione tra Xavier e il futuro X3, anche se attualmente non ci è dato sapere se si tratti di una linea temporale già presentata da Marvel in altre testate o una totalmente sconosciuta ai lettori.

C’è una scena in cui Xavier si unisce a Trinary, Tempesta, Bestia e Magneto, riuscendo a comunciare con Jean Grey mentre gli X-Men assaltano la Mother Mold che si trova vicino al Sole. Nel momento descritto appare sopra la testa di Xavier un simbolo che a molti lettori affezionati potrebbe sembrare familiare.

Il simbolo in questione è apparso anche nel numero 2 di Powers of X, sulla guancia del Librarian, mentre lei e Nimrod stanno collaborando per portare la popolazione della Terra ad un livello ritenuto degno per entrare nella Covenant dei Phalanx. Potete trovare il confronto tra le immagini in calce alla notizia.



Non è chiaro se l’essere chiamato Librarian sia una versione evoluta di Xavier, o un suo discendente, ma sicuramente le azioni del Professore in House of X sono strettamente legate a quanto letto in Powers of X.