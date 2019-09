Marvel Comics: Pikachu appare in una storia con i Nova Corps

Sembra che in passato, Marvel Comics abbia dedicato al Pokémon più famoso di sempre una piccola parte in una storia dei Nova Corps. Leggiamo insieme i dettagli.

Pikachu continua ad essere una delle mascotte principali del franchise Pokémon, di recente protagonista anche del primo film live action dedicato ai mostriciattoli tascabili: Detective Pikachu. Anche Marvel sembra aver mostrato interesse per il piccolo roditore elettrico. Anni fa, in un volume dedicato al supereroe spaziale Nova, per essere precisi Nova #7, un membro alieno dei Nova Corps ha fatto la sua improvvisa apparizione: si tratta proprio di un riferimento, abbastanza palese, a Pikachu. Una versione, con tanto di elmetto e uniforme, che i fan hanno nominato Pikablu, per il colore con il quale è stato rappresentato.

Se questo particolare omaggio al franchise Pokémon è ancora uno dei membri dei Nova Corps, e quindi continua a viaggiare da una parte all’altra dell’universo per ristabilire la pace e la giustizia, non ci è dato saperlo, ma sappiamo che la morte definitiva ha segnato poche volte la Marvel Comics, che ha addirittura riportato in vita Nova, Richard Rider.

Nonostante non abbiano mai avuto un ruolo rilevante nella varie testate Marvel, i Nova Corps sono stati introdotti nel primo film Guardiani della Galassia, entrando perciò nel MCU, anche se in maniera molto differente rispetto alla loro controparte cartacea. Infatti i Nova Corps di Xandar sono stati mostrati come una forza difensiva, e nel film Avengers: Infinity War Thanos ammette di aver distrutto Xandar, perciò non si sa nulla della loro sopravvivenza.

Nei fumetti ogni membro ha una quantità di superpoteri, e hanno la capacità di usarli grazie alla Nova Force, che permette loro di viaggiare nello spazio a velocità incredibili e di avere una forza sterminata.