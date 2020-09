Marvel Comics: il potente Thanos torna nella nuova serie Eternals

Uno dei personaggi più potenti dell'intero universo Marvel Comics, Thanos, sta per tornare. Ad annunciarlo è stato un mini trailer condiviso su Twitter dalla stessa Casa delle Idee, dove il Titano Pazzo è apparso sulla copertina del secondo volume della nuova serie Eternals, scritta da Kieron Gillen e disegnata da Esad Ribić.

Nel video che trovate in calce si vede chiaramente Thanos apparire sullo sfondo, mentre in primo piano vediamo l'Eterno conosciuto come Ikaris. Il ghigno sul volto del Titano è molto inquietante, e anticipa in qualche modo quelli che saranno gli eventi del volume in questione, in uscita a dicembre.

La sinossi ufficiale è la seguente: "Dopo la morte di un Eterno, Ikaris affronta Thanos nel cuore di una città dove il tempo è distorto. Questa epica battaglia avrà luogo nel secondo volume di Eternals, e rivelerà il ruolo fondamentale che Thanos avrà nella nuova visione del classico Marvel creato da Jack Kirby."

Gli autori hanno infatti promesso di condurre i lettori in un viaggio che cambierà per sempre la loro concezione degli Eterni. In un'intervista Gillen stesso ha affermato: "Una delle cose più importanti che ho capito è che Eterno non vuol dire immortale. Eterno significa immutabile. È diverso. Gaiman e Romita Jr. sono riusciti a sottolineare molto bene questo aspetto, e noi vogliamo estenderlo ancora di più."

Cosa ne pensate di questo interessante ritorno? Cosa vi aspettate da questa nuova serie? Fatecelo sapere con un commento qui sotto. Ricordiamo che l'ultimo numero di Captain Marvel ha rivelato un nuovo Accusatore, e che Marvel dedicherà le prossime cover all'attore Chadwick Boseman.