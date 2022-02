Marvel Comics, quali sono i poteri di Doctor Strange? L'elenco completo

Doctor Strange è, nomen omen, uno dei supereroi Marvel più strani. Sin dalle sue prime avventure, lo Stregone Supremo è stato protagonista di storie oniriche e surreali, magistralmente rappresentate dal suo co-creatore: Steve Ditko. Sono i poteri del Super Mago, però, a renderlo un personaggio veramente "Strange".

Nei fumetti, gli incantesimi di Doctor Strange gli permettono di manipolare l'energia mistica, adoperandola come scudo o, in modo offensivo, sottoforma di colpi energetici. Strange può inoltre trasmutare oggetti, controllare gli elementi, aprire portali verso luoghi differenti e bandire creature in altre dimensioni.



A differenza degli adattamenti cinematografici, Doctor Strange non ha mai utilizzato il potere della Gemma del Tempo, ma è comunque capace di manipolare il tempo: può infatti rallentarne lo scorrere e guardare nel passato e nel futuro, pur non potendo, con i suoi soli poteri, effettivamente viaggiare nel tempo.



Grazie al potere della Proiezione Astrale, Strange può diventare invisibile e intangibile. Ha inoltre poteri telepatici e telecinetici, oltre alla cosiddetta "Consapevolezza Cosmica", che gli permette di individuare minacce su scala universale.



Come se non bastasse, in quanto Stregone Supremo Doctor Strange può contare su numerosi artefatti per accrescere i suoi poteri, come la Cappa della Levitazione, che gli dona il potere del volo; l'Occhio di Agamotto, che gli permette di individuare l'utilizzo della magia ovunque nel mondo; e il Libro dei Vishanti, fonte di potenti incantesimi difensivi. Recentemente, però, a causa della morte del Doctor Strange nei fumetti un nuovo personaggio ha assunto il ruolo di Stregone Supremo.



Oltre ad essere il Maestro delle Arti Mistiche, Strange ha anche numerose qualità non-magiche. È infatti un ottimo artista marziale e, soprattutto, un brillante neurochirurgo, nonostante la sua carriera sia stata stroncata dall'incidente che gli ha compromesso la corretta funzionalità delle mani, portandolo sulla via del misticismo.



Presto, Stephen Strange tornerà al cinema con la sua seconda pellicola da protagonista: ecco il nuovo trailer di Doctor Strange nel Multiverso della Follia.