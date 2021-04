Marvel Comics si prepara al Pride Month: in arrivo un Volume speciale con storie LGBTQ+

Giugno è il Pride Month, e occasione della 51° edizione dell'evento globale del gay pride, Marvel Comics ha annunciato l'uscita di un Volume speciale di Marvel's Voices, con autori e storie vicini al movimento LGBTQIA+. Oltre al one-shot, Marvel ha affermato che nove fumetti mensili presenteranno una copertina "originale" atta a celebrare l'evento.

Marvel's Voice: Pride, questo il nome del one-shot, avrà una copertina in stile frame disegnata da Luciano Vecchio, e includerà storie scritte da Steve Orlando, Anthony Oliveria, Allan Heinberg, Jim Cheung, Mariko Tamaki e tanti altri autori vicini al mondo LGBTQIA+. Per l'occasione Marvel Comics ha anche annunciato che farà il suo debutto un nuovo personaggio.

"In passato ero un bambino solitario", ha dichiarato Oliveria, "e questi personaggi mi hanno salvato la vita. Poter scrivere le loro storie e rappresentare questa comunità sempre in crescita è un grande onore per me". "Far parte di questo progetto mi rende felice", ha aggiunto Steve Orlando, "non potrei essere più felice di poter puntare i riflettori sulla community LGBTQ+ lavorando con vecchi e nuovi personaggi della Casa delle Idee".

Tra i personaggi presenti ci saranno America Chavez, Gatta Nera, Daken, Hulkling & Wiccan, Iceman, Moondragon, Mystique, Northstar e le nuove Valchirie, mentre curiosamente non viene citato Aaron Fisher, il nuovo Capitan America omosessuale realizzato da Joshua Trujillo e Jan Bazaldua. In tutti i casi si tratta di una notizia che farà sicuramente felici tutti i membri della comunità LGBTQIA+.