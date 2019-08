Marvel Comics si prepara per il grande il ritorno di Marvel 2099!

Dopo il recente annuncio legato all'introduzione del Doc Justice and the J-Team, Marvel Comics sembra non volersi più fermare. Nella giornata odierna infatti, la casa delle idee ha confermato il ritorno di uno dei progetti editoriali più ambiziosi degli ultimi tempi: Marvel 2099.

Secondo quanto rivelato dalla stessa Marvel, il progetto riprenderà dal prossimo novembre con il fumetto Amazing Spider-Man #33 ed andrà ad includere una moltitudine di eroi nelle settimane seguenti.

Di seguito potete dare un'occhiata a tutti i fumetti che comporranno l'evento, mentre in calce potete asservare alcune delle copertine rilasciate nelle ultime ore.

Amazing Spider-Man #33

2099 Alpha #1

Amazing Spider-Man #34

Amazing Spider-Man #35

2099 Omega #1

Fantastic Four 2099 #1

Punisher 2099 #1

Conan 2099 #1

Spider-Man 2099 #1

Ghost Rider 2099 #1

Doom 2099 #1

Venom 2099 #1

Oltre a Spider-Man dunque, faranno il loro ritorno (o debutto) le versioni futuristiche di Ghost Rider, Doom, Venom, The Punisher, Alpha, Omega, Conan e infine quella dei Fantastici 4. Tramite il link reperibile in calce potete leggere i nomi di tutti gli autori al lavoro sui rispettivi fumetti.

E voi cosa ne pensate? Darete una chance a Marvel 2099? Fatecelo sapere nei commenti! Noi intanto vi ricordiamo che in queste settimane Marvel sta pensando anche al passato, dunque non perdete l'occasione di dare un'occhiata al fumetto celebrativo Marvel #1000, in uscita per festeggiare gli ottant'anni della compagnia!