Marvel Comics presenta Alien, la nuova serie di fumetti tratta dai film di Ridley Scott

Marvel Comics ha appena presentato al pubblico Alien, una nuova serie di fumetti tratta dalla celebre saga di Ridley Scott. La casa editrice ha ottenuto i diritti dopo l'acquisizione da parte di The Walt Disney Company della 20th Century Fox, e ora è pronta a lanciare la serie scritta da Philip Kennedy Johnson e disegnata da Salvador Larroca.

"Da lettore e fan della serie, mi sono subito emozionato quando ho saputo che il franchise sarebbe arrivato alla Marvel", ha spiegato Johnson nel corso della sua prima intervista, "e quando mi hanno chiesto di scrivere l'inizio della storia, sono rimasto a bocca aperta. Mi sono preparato per tutta la vita per questo lavoro senza nemmeno saperlo. Ho visto il primo dei film di Scott quando ero ancora piccolo, e da allora sono rimasto ossessionato dagli Xenomorfi, la singola e più iconica rappresentazione di terrore in campo cinematografico".

Alien ha ricevuto dozzine di trasposizioni nel corso degli ultimi quarant'anni, tutte realizzate e distribuite da Dark Horse Comics. A partire dal 2019, però, la musica è cambiata, e finalmente anche Marvel ha una chance per provare a rilanciare questa incredibile serie in campo fumettistico. L'appuntamento è il 24 marzo 2021, data di uscita del primo Volume.

E voi cosa ne pensate? Siete interessati? Fatecelo sapere con un commento! Sempre a proposito di Marvel Comics, vi ricordiamo che nel 2021 usciranno tante nuove serie, tra cui spiccano Non-Stop Spider-Man e Black Knight: Curse of the Ebony Blade.