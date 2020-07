Marvel Comics presenta Dark Ages, la serie postapocalittica di Tom Taylor

In occasione del Free Comic Book Day dedicato agli X-Men, la Marvel Comics ha presentato una nuovo progetto a cura dello scrittore Tom Taylor e dell'artista Iban Coello, noto come "Dark Ages". Lo slogan della serie recita "Dov'eri quando si sono spente le luci? Una saga dell'universo Marvel".

La storia sembra essere costruita attorno a una misteriosa attività sismica che ha tagliato l'elettricità in tutta la città. Dal teaser si evince la presenza di Tony Stark, Pepper Potts e Capitan America, ma è piuttosto chiaro che verranno coinvolti anche altri eroi dell'Universo Marvel, come suggerisce la breve sinossi.

La strana fonte di energia che mette fuori uso le telecomunicazioni della città colpisce anche la tecnologia di Tony, nello specifico i componenti della sua tuta ipertecnologica. Il setting narrativo, ambientato nella metropoli di New York, presenta una forte sfumatura postapocalittica.

D'altronde Tom Taylor è un autore particolarmente adatto per questo tipo di racconti, lo ricordiamo principalmente per la serie DCeased, nella quale gli eroi della DC si sono scontrati contro un apocalisse zombie.

Sarà interessante, quindi, capire come il suo stile narrativo possa ora influenzare l'Universo Marvel. L'arrivo di Dark Ages è previsto per l'autunno 2020, e in calce all'articolo potete dare un'occhiata alle sequenze d'anteprima diffuse dalla Casa delle Idee.

Che ve ne pare, a primo acchito, di questo nuovo progetto? Diteci la vostra nei commenti.

