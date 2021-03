Marvel Comics presenta Extreme Carnage: il sequel di King in Black uscirà a luglio

Nel caso in cui Absolute Carnage non sia stato abbastanza hardcore per voi, sarete felici di sapere che a partire da luglio vedrà la luce una nuova serie di fumetti Marvel dedicata al simbionte più pericoloso di tutti, intitolata Extreme Carnage.

Marvel Comics ha annunciato che la nuova serie sarà ambientata subito dopo la fine degli eventi di King in Black, in dirittura d'arrivo con il quinto e ultimo Volume in uscita il 7 aprile 2021. Il Premio Eisner Phillip Kennedy Johnson scriverà la serie, di cui è stata mostrata in anteprima l'illustrazione ufficiale visibile in calce. L'immagine, realizzata da Leinil Francis Yu and Sunny Gho, mostra i simbionti Carnage, Phage, Scream, Lasher, Riot e Agony, insieme a un settimo "non classificato" che conosceremo più avanti.

"Dopo King in Black, tutto ciò che pensavamo di sapere sui simbionti è cambiato", ha dichiarato Johnson in un'intervista, "ogni uomo, donna e bambino nell'universo Marvel ha compreso quanto possano essere terrificanti queste entità, che ancora oggi sono in mezzo a loro. In Extreme Carnage non solo spiegheremo ciò che Carnage è e sarà in questa nuova era post-King in Black, ma metteremo anche in scena il ritorno di alcuni dei simbionti più letali in assoluto".

Nell'ultimo numero di Absolute Carnage il simbionte è stato ucciso da Eddie Brock, evento che ha portato al ritorno di Knull. La coscienza di Cletus Kasady tuttavia deve essere riuscita sopravvivere all'interno di Venom, e ora il serial killer è pronto a tornare in azione.