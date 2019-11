Marvel Comics presenta Nebula, il comics tutto al femminile dedicato alla figlia di Thanos

Nebula, la figlia adottiva del possente villain Thanos, approderà per la prima volta in edicola con un fumetto tutto suo secondo quanto dichiarato poche ore fa dalla giovanissima autrice Vita Ayala. Il comics che segnerà il ritorno del personaggio si intitolerà semplicemente "Nebula" e sarà curato da un team tutto al femminile.

La scrittrice ha rivelato qualche dettaglio sul fumetto durante un'intervista concessa ai microfoni di Refinery29, una società americana focalizzata sull'intrattenimento per giovani donne. Alla domanda della giornalista: "Cosa rende un fumetto su Nebula così eccitante?", Ayala ha risposto dichiarando: "Nebula mi ha sempre affascinato soprattutto perché sotto quel velo da classico villain nasconde qualcosa di molto più complesso. I film sugli Avangers hanno dato nuova vita al personaggio e l'interesse su di lei è cresciuto esponenzialmente, non è un caso che la sua presenza in altri comics sia aumentata di pari passo. Non vedo l'ora di poter approfondire ed esplorare al meglio la sua personalità".



L'intervistatrice ha poi proseguito domandando: "I fan hanno idee contrastanti su chi sia Nebula e su cosa rappresenti. Il fumetto come si approccerà a questo complesso personaggio?". La scrittrice ha quindi risposto affermando quanto segue: "Penso che Nebula sia una ragazza traumatizzata e danneggiata, sia fisicamente che psicologicamente. Una delle cose più interessanti per me è la sua parte robotica. Le hanno sostituito parti del corpo con bulloni e lastre di metallo, cosa può fare secondo voi qualcosa del genere ad una persona? Nel fumetto ci sarà molta azione ma non voglio tralasciare nulla sul fronte psicologico".



Marvel Comics pubblicherà il primo numero di Nebula nel febbraio del 2020. Il team al lavoro sull'opera vedrà come protagoniste Vita Ayala e le due disegnatrici Claire Roy e Jen Bartel.



E voi cosa ne pensate? Seguirete questo comics? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui foste alla ricerca di qualcosa di più immediato invece, vi ricordiamo che hanno recentemente fatto la loro comparsa Annihilus e Ghost Rider.