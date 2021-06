Marvel Comics presenta la nuova serie evento Dark Ages, ecco i primi dettagli

Nel mese di settembre, Tom Taylor, scrittore di best seller del New York Times, e Iban Coello, artista che ha realizzato fumetti del calibro di Venom, si uniranno per una nuova elettrizzante visione dell'Universo Marvel Comics. Scopriamo i primi dettagli su Dark Ages, serie evento che rivoluzionerà gli eroi Marvel.

Preannunciata durante il Free Comic Book Day: X-Men dello scorso anno, Marvel Comics ha finalmente rivelato i primi dettagli su Dark Ages. Questa attesissima serie evento vedrà eroi provenienti da ogni angolo dell'universo Marvel unirsi contro una nuova minaccia. Essi, tuttavia, falliranno e la loro sconfitta porterà a una nuova era di perdite strazianti.

"Sono entusiasta di collaborare con il brillante Iban Coello su una delle storie più epiche in cui io sia mai stato coinvolto", ha detto Taylor. "Marvel Dark Ages è una storia completamente diversa da tutte quelle raccontate prima. Tutto inizia con la scioccante rivelazione di ciò che l'Osservatore (Uatu) stava aspettando. Un pericolo più antico della Terra minaccia ogni cosa".

"Per una volta, gli eroi che hanno salvato la Terra più e più volte si ritrovano completamente impotenti di fronte a una tale minaccia.Gli X-Men, gli Avengers, l'Uomo Ragno, I Fantastici Quattro e tanti altri si uniranno, ma niente di tutto questo sarà abbastanza. Le luci stanno per spegnersi, per sempre".



Marvel Dark Ages #1 farà il suo debutto il 1° settembre. Nel corso dello stesso mese arriverà anche una serie recentemente rinviata, Marvel Darkhold. Ka-Zar il Signore della Giungla è pronto a tornare nella nuova serie Marvel Comics.