Marvel Comics presenta il ritorno di Superior Spider-Man!

La Marvel Comics ha effettuato un annuncio davvero interessante nelle ultime ore: torna la serie di Superior Spider-Man, che si era interrotta prima del rilancio nel 2015 di All New All Different.

Nella nuova serie dedicata all'Uomo Ragno tornerà ovviamente Otto Octavius nei panni di un inedito arrampicamuri: Superior Spider-Man riprenderà la sua serializzazione a partire dall'inverno 2018, come ha svelato ComicBook nel corso delle ultime ore.

Per ora non conosciamo dettagli sulla trama o sulle uscite, ma sappiamo che Octavius vestirà nuovamente il costume ragnesco per affrontare un nemico apparentemente invincibile. Oltre alla finestra di lancio della serie e alla cover del primo numero (che potete visionare in calce all'articolo), la Marvel Comics ha svelato anche il team creativo che si occuperà delle avventure di Superior Spider-Man.

Alle redini del progetto troveremo nuovamente lo sceneggiatore Christos Gage e il disegnatore Mike Hawthorne, che lanceranno il primo numero nel mese di dicembre dopo il one-shot di Superior Octopus previsto in uscita negli USA il prossimo 7 ottobre.

Cosa ne pensate di questo annuncio? Al momento non sappiamo quando la serie arriverà in Italia sotto l'egida di Panini Comics.