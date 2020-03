La Marvel Comics presenta lo scontro tra Hulk e il Fenomeno degli X-Men

La Marvel Comics ha rivelato che nel secondo numero della miniserie del Fenomeno scritta da Fabian Nicieza e disegnata da Ron Garney, il personaggio si scontrerà contro l'Immortale Hulk per la difesa di Krakoa, l'isola-nazione dei mutanti.

Nella loro storia fumettistica, il Fenomeno e Hulk si sono già scontrati diverse volte. Il più delle volte ad emergere vincitore è stato il Gigante Verde. Secondo le parole dello scrittore Fabian Nicieza adesso che i mutanti hanno costituito una nazione per conto loro, Cain Marko non può farne parte non essendo realmente uno di loro. Infatti i poteri del Fenomeno (fratellastro del Professor Charles Xavier) derivano dalla Gemma di Cyttorax che gli conferisce super forza e resistenza eccezionali, tanto da essere uno dei personaggi più forti del Marvel Universe. Per molti anni il personaggio è stato nemico degli X-Men per poi allearsi in più occasioni e venendo, infine, accettato dal gruppo. La miniserie affronta proprio questo tema, ossia la solitudine che il personaggio sta affrontando adesso rimasto escluso dalla vita di Krakoa.

Vedremo, quindi, cosa succederà quando i due pesi massimi si affronteranno. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti. Un altro grande ex nemico degli X-Men è stato Magneto come ben sapete. Se siete suoi fan vi mostriamo questa spettacolare statua dedicata la Signore del Magnetismo in cui sfoggia tutto il suo potere. Inoltre vi segnaliamo anche questo concept art scartato del costume di Wolverine.