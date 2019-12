Marvel Comics presenta Venom: The End, l'ultima avventura di Eddie Brock

Dopo un anno molto intenso, che ha visto Venom al centro delle vicende dell'Universo Marvel con l'evento in più parti intitolato "Absolute Carnage" (che ha visto anche il ritorno del simbionte Carnage e di un redivivo Cletus Kasady, il maniaco omicida che fa da ospite all'essere), Marvel Comics ha annunciato la miniserie "Venom: The End"

Nato negli anni 90' come acerrimo avversario di Spiderman, Venom è stato fin da subito uno dei personaggi più apprezzati dai fans della Marvel. Lo scrittore Donny Cates (sposatosi al Lucca Comics and Games quest'anno) è stato l'autore che ha approfondito meglio il personaggio, creando una nuova mitologia del personaggio e ponendolo in situazioni sempre diverse e stimolanti (voglio ricordare che al personaggio sono spuntate anche un paio di vistose ali). Adesso che in Usa l'evento della Marvel Comics "Absolute Carnage" sta per finire, evento che coinvolge anche Spiderman e Capitan America, Marvel Comics annuncia la storia "Venom: The End" che dovrebbe raccontare le ultime avventure del personaggio. La sinossi del primo numero, in uscita a gennaio 2020 negli Usa, ci parla di un Venom che sarà l'ultima linea di difesa della Terra.

Molte volte negli anni la Marvel ha presentato miniserie, slegate dalla continuity originale, che raccontano le ultime avventure dei suoi personaggi, basti pensare ad Old Man Logan, miniserie che ci mostra un invecchiato Wolverine e che ha dato spunto anche al film Logan- The Wolverine