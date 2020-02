Marvel Comics: potrebbe essere presto svelata l'origine di tutti i super poteri

Nell'universo della Marvel Comics esistono, come ben sapete, diverse migliaia di individui speciali con i poteri più disparati. Fin'ora si pensava che non ci fosse nessun collegamento tra le origini di questi poteri, ma le cose potrebbero cambiare.

Nel primo numero del nuovo crossover che vede gli X-Men e i Fantastici 4 interagire fra loro, potrebbe venire svelata l'origine di tutti i poteri legati ai personaggi Marvel. Il leader dei Fantastici 4, Reed Richards, sta infatti indagando sui poteri del figlio Franklin che sembrano indebolirsi dopo che il ragazzo ha visitato un'altra dimensione. Nelle sue ricerche, Reed si imbatte negli studi della dottoressa Rachna Koul, specializzata nello studio dei super poteri. La studiosa afferma che esiste una fonte potentissima che fornisce e collega tutti i poteri, chiamata "Godpower". Non è la prima volta che viene suggerito che tutte le abilità dei superumani presenti nell'Universo Marvel possano essere collegate, ma fin'ora è stata poco più che una suggestione. Sembra, invece, che questo crossover possa indagare più a fondo nella vicenda e dare maggiori spiegazioni.

Che ne pensate voi? Fatecelo sapere nei commenti. Se siete appassionati dei fumetti degli X-Men, sappiate che la Marvel Comics sta per fare debuttare la nuova serie Children of the Atom che introdurrà una nuova generazione di eroi mutanti. I Fantastici 4, invece, saranno presto coinvolti con gli Avengers nel nuovo evento Empyre che li vedrà contro Skrull e Kree per difendere la Terra. Inoltre, date un'occhiata a questi Funko Pops di Rogue e Gambit.