Marvel Comics: presto vedremo un ritorno inaspettato nella serie Guardiani della Galassia?

La nuova testata Marvel Comics dedicata ai Guardiani della Galassia è stata caratterizzata da una serie di eventi: dal tentativo di resuscitare Thanos alla formazione dei Guardiani Oscuri. Nel corso dell’ultimo arco narrativo, è tornata la Chiesa Universale della Verità, conquistata dal Patriarca, J'son, con nuovi piani in serbo.

Ciò che una volta alimentava la Chiesa Universale della Verità era la fede, sostituita di recente con la Forza Vitale. Il pianeta Terra è, apparentemente, il luogo con più Forza Vitale registrata nell’intera galassia. Per questo la Chiesa spera di poter raccogliere tutta quell’energia per alimentare i suoi motori e tornare nel futuro, orrendo, da dove proviene per uccidere la Morte.

I Guardiani cadono nella trappola della Chiesa. Infatti, escludendo Groot e Moondragon, tutti cadono sotto il suo controllo, e i due Guardiani fuggono per cercare l’aiuto di Rocket Raccoon, mentre le parole che Star Lord rivolge a suo padre non hanno il minimo effetto.

La Chiesa Universale della Verità sembra avere un esercito di bozzoli sulla nave principale, simili a quelli di Adam Warlock. Mentre Star Lord cerca, con il massimo delle sue abilità diplomatiche, di dissuadere il padre, Cosmo lo ferma, grazie al suo controllo mentale e un bozzolo comincia ad aprirsi, rivelando una figura che il Patriarca introduce con: “Il nostro Messia..il nostro Salvatore..il nostro Distruttore!”. Potete trovare l’illustrazione in calce alla notizia.

Drax il Distruttore emerge dal bozzolo. L’ultima volta che lo abbiamo visto risale alla battaglia di Soul World durante gli eventi di Infinity War. Insomma la Chiesa Universale della Verità sembra aver riposto ogni speranza in Drax, vedendolo come l’unico in grado di contrastare Morte. Ricordiamo che Marvel ha già presentato la copertina del numero dei Guardiani della Galassia del prossimo novembre, nel quale forse vedremo un nuovo alleato per i nostri eroi galattici.