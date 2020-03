Marvel Comics pubblica il trailer del primo numero della nuova serie dei New Warriors

Marvel Comics ha pubblicato un teaser trailer per promuovere l'uscita del primo numero della serie New Warriors, scritta da Daniel Kibblesmith e disegnata dall'italiano Luciano Vecchio. La serie è in uscita il 15 Aprile negli Stati Uniti.

Come potete vedere nel trailer in calce alla notizia, l'autore ci descrive brevemente gli intenti della serie. Come l'originale serie dei New Warriors, che presentava giovani eroi alla ribalta, anche questa nuova incarnazione del gruppo avrà dei teenagers come protagonisti. I vecchi Warriors avranno proprio il compito di fare da mentori a questi nuovi giovani eroi che sono: Trailblazer (una ragazza dotata di uno zaino che apre su uno spazio infinito), Screentime (tramite un gas inventato dal nonno riesce a mappare tutte le informazioni su internet. Sembra essere il genio del gruppo), Snowflake e Safespace (due gemelli afroamericani dotati di poteri psichici). La serie narrerà molto dei tempi in cui viviamo, rapportando i personaggi alle tematiche attuali nel tentativo di portarci dei personaggi che possano rappresentare al meglio i teenagers di oggi.

Il mese di Aprile sarà un mese complicato per la Marvel Comics. Usciranno infatti anche altre serie importanti, in un periodo certamente poco conciliante per via dell'epidemia da Coronavirus. Una serie sarà dedicata alla super spia degli Avengers, la Vedova Nera, che doveva accompagnare l'uscita del film dedicato al personaggio di Natasha Romanoff (film che è stato posticipato proprio a causa dell'emergenza sanitaria). L'altro progetto è il crossover Empyre che vede Avengers e Fantastici 4 allearsi contro l'invasione degli Skrull e Kree.