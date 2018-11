Marvel Comics ha recentemente alterato i poteri mutanti di Rogue

Il mondo dei superoei è sempre stato soggetto a reboot e rilanci, e la Casa delle Idee, in particolare negli ultimi anni, non si è mai fatta troppi scrupoli a modificare le origini o i poteri dei propri personaggi. Di recente, infatti, l’azienda ha deciso di alterare i poteri mutanti di Rogue...

Sin dal suo esordio, avvenuto in Avengers Annual #10 del 1981, il dono della mutante Rogue è stato perlopiù una maledizione. La donna può infatti assorbire i ricordi, la forza e gli individui che tocca, ma questo suo potere è sempre attivo e non può essere “disattivato”. Di conseguenza, Anna Marie ha sempre dovuto fare attenzione ai contatti fisici con gli altri.



Recentemente, Rogue si è addirittura sposata col suo storico fidanzato Gambit, il quale ha deciso di prendere in prestito una nave spaziale di classe Alpha Flight, così che la coppia potesse trascorrere la luna di miele nello spazio, lontana dalle frenetiche attività degli X-Men.

Quella che sulla carta sembrava un’ottima idea, invece, si è rivelata un totale disastro quando Kitty Pryde, che appunto sapeva come contattare Rogue e Gambit, ha chiesto il loro aiuto per risolvere un improvviso incidente stellare. Sfortunatamente i due mutanti erano gli X-Men più vicini all’incidente, e Kitty non ha potuto fare a meno di rivolgersi a loro.



La missione consisteva nel localizzare e proteggere un uovo misterioso che, in seguito, si è rivelato essere la figlia del Professor X e della compianta Lilandra, una Majestrix Shi'ar. Come prevedibile, questa incredibile linea di sangue le dona degli sviluppatissimi poteri psichici, ma al contempo rende Xandra una preziosa pedina negli intrighi politici dell’Impero Shi'ar.

Col prezioso aiuto di Cerise, degli Starjammer e addirittura di Deadpool, che ha fatto loro una visita del tutto inaspettata, Rogue e Gambit sono riusciti a raggiungere Xandra prima degli Shi’ar, ma in seguito sono stati accerchiati dalla Guardia Imperiale e dalle forze ribelli di Deathbird. Come risultato, Rogue e Xandra hanno inscenato la loro morte, facendo sì che gli inseguitori rinunciassero alla missione.



Una volta riapparse, Rogue e Xandra hanno spiegato che, al fine di ingannare il nemico, sono state costrette a combinare i loro poteri. In un primo momento Gambit è andato in escandescenza, poiché la moglie non gli aveva spiegato il suo piano, ma quando l’uomo è diventato sempre più debole, anche Rogue ha percepito uno strano malore.



Pochi istanti dopo, infatti, il suo volto ha cominciato a cambiare, fino ad assomigliare allo stesso Gambit e ai due Shi’ar nelle vicinanze: Cerise e Xandra. I poteri e i ricordi del trio sono dunque confluiti in Rogue, almeno finché Gambit non ha messo alla moglie il collare annienta-poteri che la coppia aveva portato con sé durante il viaggio di nozze.



A quanto pare, i poteri di Rogue non richiedono più che la fanciulla tocchi un’altra persona. Traumatizzata da questa esperienza, che addirittura le ha permesso di avere in testa le menti e i ricordi di tre diversi individui, Rogue ha avuto bisogno del supporto morale del marito, che in questa difficile situazione ha riaffermato l’impegno preso quando si sono uniti in matrimonio. I due si sono dunque svariati delle nuove fedi nuziali e si sono riconciliati.

Prima di tornare sulla Terra, tuttavia, Rogue ha tenuto un’ultima conversazione con Xandra. La fanciulla non sa esattamente cosa sia successo ai poteri di Rogue, m ha comunque offerto un paio di speranze ad Anna Marie: Xandra, infatti, non crede che i poteri dell’amica siano difettosi, ma al contrario è convinta che questi si siano semplicemente evolutivi. Di conseguenza, Rogue non dovrà far altro che imparare a controllarli.

E voi, cosa ne pensate di questo improvviso cambiamento nei poteri di Rogue? Fateci conoscere le vostre opinioni attraverso i commenti!



Mr. and Mrs. X #5 è ora disponibile in tutte le fumetterie nordamericane, ma sfortunatamente la testata fumettistica è ancora inedita nel nostro paese.