La Marvel Comics rimanda l'uscita di alcuni numeri degli X Men

E' passato poco meno di un anno da quando Marvel Comics ha affidato alle sapienti mani di Johnathan Hickman il futuro fumettistico dei mutanti più amati di sempre, gli X-MEN. Con il ritorno dello scrittore, gli appassionati si sono sentiti subito rincuorati sulla bontà delle serie.

Speranze che sono state ampiamente ripagate con le due mini serie intitolate House of X e Power of X, in uscita da poco nel nostro paese grazie alla Panini Comics . Chiuse queste due miniserie, che servono ad introdurre un nuovo status quo dei personaggi e a gettare semi per le prossime storie, Hickman si sta adesso occupando della testata principale dedicata ai Mutanti: X-Men.

Da quanto emerso da alcuni siti americani, la Marvel ha posticipato l'uscita del numero 5 di X-Men dal 1 gennaio 2020 al 29 dello stesso mese. Lo spostamento della data di uscita del numero 5 ha quindi causato lo slittamento degli altri numeri, portando l'uscita del numero 6 e 7 della testata nel mese di febbraio, nello specifico: il numero 6 uscirà il 12, mentre il numero 7 il 26 febbraio.

Il 2020 sembra essere un anno di cambiamenti per la Marvel. Come già riportato, è stato annunciato un nuovo gruppo degli X-Men e la nuova serie dei New Mutants