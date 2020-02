Marvel Comics rimanda l'uscita del numero 4 di Spider-Man di JJ Abrams

I fan della serie di Spider-Man scritta da JJ Abrams e disegnata dall'italiana Sara Pichelli dovranno armarsi di pazienza ancora, perchè Marvel Comics ha comunicato che il quarto numero è stato posticipato per il mese di Aprile prossimo.

La serie, al momento dell'annuncio, ha suscitato grande interesse nei fan, curiosi di leggere questa versione di Spider-Man del famoso regista. Arrivata però al terzo numero, si è momentaneamente interrotta e l'uscita del quarto numero, originariamente prevista per l'11 Dicembre, poi rimandata ancora al 19 Febbraio, è stata definitivamente rimandata ancora per l'8 di Aprile. Di conseguenza, anche i successivi numeri usciranno con ritardo, con il numero 5 previsto (al momento) per il 27 di Maggio.

La storia narra di una versione alternativa dell'Arrampicamuri in cui si trova a dover combattere un criminale malvagio di nome Cadaverous che, nella storia, si serve di versioni rianimate degli Avengers. Inoltre, i guai non finisco qui per il nostro Peter Parker perchè si trova a dover crescere un figlio da solo dopo che la sua amata Mary Jane è stata uccisa da Cadaverous. Speriamo che la serie non subisca ulteriori rimandi dovuti agli impegni del regista.

Il mese di Aprile si preannuncia molto intenso per i fan della Casa delle Idee. Oltre al quarto numero di Spider-Man, avremo anche l'arrivo di un nuovo evento intitolato Empyre che vede gli Avengers e i Fantastici 4 unirsi contro Skrull e Kree per difendere la Terra.