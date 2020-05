La Marvel Comics riprenderà presto la pubblicazione delle proprie opere

Nell'ultimo periodo il mercato fumettistico si è ritrovato in una situazione di immobilismo. A causa del Coronavirus, numerose case editrici hanno smesso di spedire le proprie opere alle fumetterie, frenandone la pubblicazione e gettando i rivenditori fisici in una condizione di enorme insicurezza finanziaria.

La Marvel Comics, tuttavia, è sul punto di interrompere questa tendenza. La Casa delle Idee ha annunciato che - a partire da mercoledì 27 Maggio - riprenderà la pubblicazione della sua linea editoriale. Sarà una ripartenza cadenzata, in cui inizialmente verranno messi in commercio solamente dei nuovi spillati, in attesa che il motore dell'industria torni a pieno regime.

I nuovi albi potranno essere acquistati sia in formato fisico che digitale. Qui in basso trovate la lista completa delle prossime uscite:

Mercoledì 27 Maggio:

Amazing Spider-Man #43

Avengers #33

Star Wars: Doctor Aphra#1

Venom#25

Mercoledì 3 Giugno

Astonishing X-Men Omnibus HC (Joss Whedon & John Cassaday)

Ghost Rider Vol.1

Mephisto (Classic)

Sensational She-Hulk Omnibus HC (John Byrne)

Spider-Man & Venom: Double Trouble GN-TPB

Star Wars Darth Vader Poster Book

The Amazing Mary Jane Vol.1: Down in Flames, Up in Smoke

X-Men Vol.1

Mercoledì 10 Giugno:

Black Cat#11

Daredevil #20

Deadpool#5

Excalibur #10

Miles Morales: Spider-Man #17

New Mutants #10

Mercoledì 17 Giugno:

Conan: The Book Of Thoth

Daredevil Vol.3 (Chip Zdarsky)

Dawn of X Vol.5

Iron Man Epic Collection Vol.17

Marvel Masterwokrs: The Avengers Vol.20 HC

Silver Surfer Ominbus Vol.1 HC

Star Wars: Age of Rebellion HC

The Unbeatable Squirrel Girl: Big Squirrels Don't Cry

Mercoledì 24 Giugno:

2020 Rescue #2

Captain America: Marvels Snapshot #1

Empyre #0 Avengers

Immortal Hulk #34

Iron Man 2020 #4

Spider-Ham #5

Star Wars: Bounty Hunters #3

Thor #5

Amazing Fantasy Omnibus HC (nuova stampa)

Fantastic Four Epic Collection: Name is Doom

Iron-Man: The Ultron Agenda

Marvel-Verse: Black Widow

Morbius The Living Vampire Omnibus HC

Yondu

Mercoledì 1 Luglio:

Dawn Of X Vol.6

Excalibur

Infinity Gauntlet Marvel Select HC

Marvel Masterworks: The Spectacular Spider-Man Vol.3 HC

Marvel's Black Widow Prelude

Timely's Greatest: The Golden Age Sub-Mariner - The Post-War Years Ominbus HC

What If? Classic: The Complete Collection Vol.4

X-Men Milestones: Messiah War

Young Avengers: The Complete Collection (Gillen & Mckelvie)

Mercoledì 8 Luglio:

Black Panther and The Agents of Wakanda #8

Dr.Strange #5

Empyre #0 Fantastici Quattro

Ghost Rider #7

Marvels X #4

Strange Academy #2

X-Force #10

X-Men: God Loves, Man Kills Extended Cut #1

Amazing Spider-Man Vol.7 (Nick Spencer)

Immortal Hulk Vol.2

Marauders Vol.1

Marvel Monograph: The Art Of Frank Cho

Marvel's Spider-Man Poster Book

Miles Morales Spider-Man Poster Book

Miles Morales Spider-Man (nuova stampa)

Savage Sword of Conan: The Original Marvel Years Omnibus Vol.3

Star Wars Legends Epic Collection: Legacy VOl.3

