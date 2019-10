Marvel Comics, ritorna il fumetto spin-off degli X-Men X-Corp

Il rilancio di una dei gruppi di punta della Marvel Comics, gli X-Men, continua dopo il lavoro fatto da Jonathan Hickman negli scorsi mesi che ha portato i famosi mutanti al reboot. Dopo sei numeri di House of X e Powers of X, arriva la nuova storia degli X-Men con Dawn of X. Tuttavia è in arrivo anche X-Corp con Carmen Carnero di Capitan Marvel.

In uno degli ultimi numeri di Capitan Marvel, la redattrice Sarah Brunstad ha avvisato tutti i fan che la famosa disegnatrice Carmen Carmero, che per largo tempo si è occupata dell'eroina, si sta per spostare su X-Corp, serie spin-off sugli X-Men che affiancherà i nuovi lavori sul gruppo di mutanti.

Il primo numero di X-Corp arriverà il 2 febbraio ma non si sa ancora chi si occuperà della sceneggiatura di questa nuova testata. Gli X-Corp originali furono ideati nei primi anni 2000 da Grant Morrison e con una run su New X-Men. La X-Corporation fu creata dal Professor X durante un periodo con una crescita senza precedenti della popolazione mutante.

La cultura mutante stava per sopraffare quella umana tra i giovani, scatenando nelle persone un odio violento nei confronti dei mutanti. Per proteggere i diritti mutanti, il Professor X fondò il gruppo X-Corporation, o X-Corp, aiutando i civili mutanti che dovevano avere a che fare con il bigottismo e la discriminazione del nuovo mondo.

Nel 2020 tornerà una figura di rilievo del mondo degli X-Men, Chris Claremont, che per ora si occuperà di un progetto ancora sconosciuto.