Marvel Comics: il ritorno di uno storico villain per Ghost Rider

Un vecchio nemico di Ghost Rider sta per tornare sul numero 1 del nuovo Annual dedicato allo Spirito di Vendetta, in uscita negli Stati Uniti nel mese di Giugno prossimo. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Il personaggio che tornerà sulla serie di Ghost Rider è Vengeance alias Michael Badilino, un ex poliziotto che aveva legami con Johnny Blaze (il primo Ghost Rider), finendo per ottenere poi egli stesso dei super poteri demoniaci. In un primo momento, scambiando Ghost Rider per Zarathos (lo spirito infernale fuso con Blaze e che gli conferisce i poteri) cercò di ucciderlo ma, col tempo i due finirono per allearsi contro Il Caduto e Blackheart, il figlio di Mefisto (nato sulle pagine di DareDevil numero 270. In quell'occasione, Devil si alleò con Spider-Man per battere il diabolico nemico).Vengeance ha anche ottenuto per breve tempo il titolo di Ghost Rider. Nell'Annual programmato per il mese di Giugno dagli scrittori Howard Mackie e Ed Brisson, con le matite di Javier Saltares, il personaggio tornerà ad affiancare Blaze nella lotta infernale contro Lilith per il dominio dell'Inferno.

Sempre per il mese di Giugno Marvel Comics trasforma la Vedova Nera in Vedova Bianca, mentre è in programam anche una nuova serie su America Chavez scritta da Kalinda Vasquez e disegnata da Carlos Gomez.