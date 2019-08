Marvel Comics rivela chi è più forte tra Hulk e La Cosa

Mentre ci chiediamo ancora quale sia la connessione tra Bruce Banner e Deadpool, nuove novità arrivano direttamente dal mondo del Marvel Comics che porrebbe fine a una delle tante domande che attanagliano gli appassionati dell'editore fumettistico internazionale.

Nel 13° numero de I Fantastici 4 uscito questa settimana, i due eroi si sono scontrati nuovamente in un combattimento senza esclusione di colpi. Nonostante fossero tenuti sott'occhio, Hulk e la Cosa non si sono lasciati andare a compromessi, garantendosi una bella dose di pugni l'uno contro l'altro e a piena potenza.

In realtà, sin dall'inizio pare uno scontro impari, con Bruce che non lascia a Ben quasi nemmeno il tempo di respirare, avendo decisamente la meglio per la maggior parte del combattimento. A cambiare le carte in tavola, tuttavia, è il potere dell'amore, nel momento in cui il pensiero della moglie Alicia fornisce una nuova ondata di energie al membro dei Fantastici 4, riuscendo a sferrare dritto sul volto di Hulk un rovescio che distrugge persino il braccio sinistro. Conseguenze che Ben dovrà sopportare nel momento in cui si sveglierà con un braccio fatto di Vibranium.

Tuttavia, è doveroso premettere che lo scontro prende piega in un uno contro uno, senza contare dell'abilità di Bruce di curare le proprie ferite. E a proposito del Gigante Verde, la Marvel ha intenzione di uccidere l'iconico eroe?

E voi, cosa ne pensate del combattimento? Vi aspettavate un simile risvolto? Fatecelo sapere con un commento!