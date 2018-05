Marvel Comics rivela i primi dettagli su Extermination, la miniserie sugli X-Men originali

Bloccati nel presente contro la loro volontà, le versioni adolescenti dei cinque X-Men originali potrebbero trovare molto presto il biglietto di ritorno per il loro tempo. Marvel Comics ha infatti rivelato i primi dettagli sull’evento Extermination, miniserie incentrata proprio sui cinque supereroi.

Intervistato dal portale Marvel.com, lo scrittore Ed Brisson ha rivelato le premesse di base della nuova storia: “Questa serie parla dei Cinque Originali — Jean, Bobby, Warren, Hank e Scott. Anni fa sono stati portati dal passato al nostro presente, in modo che potessero vedere quanto sarebbero andate male le cose alle loro versioni più anziane e, in teoria, risolvere la situazione. Avevano intenzione di restare per poco tempo, ma sono rimasti a lungo. Troppo a lungo. E la loro presenza avrà infine delle conseguenze molto gravi - non soltanto per loro stessi e per gli X-Men, ma anche per tutti mutanti”.

“Ogni singola storia di Uncanny X-Men che coinvolge i cinque X-Men originali è importante. Se gli X-Men sono qui, significa che non sono dove dovrebbero essere, e che non stanno combattendo i nemici che dovrebbero affrontare. Cosa succede quando il passato inizia a distaccarsi? Qual è l’effetto farfalla sul nostro presente?”

Brisson ha poi continuato a spiegare il modo in cui i cambiamenti possano già essere riscontrati nei cinque X-Men stessi: “In molti modi, sono ancora i bambini con gli occhi spalancati che sono sempre stati, ma avendo trascorso diversi anni nel nostro presente, hanno cambiato la loro prospettiva su un mucchio di cose. Jean e Scotty non sono la coppia classica che sono sempre stati, Hank ha sperimentato la magia, Warren ha ottenuto dei seri power-up, e Bobby è stato in grado di aprirsi in modo che nel suo tempo non avrebbe nemmeno immaginato. Ci sono molte ragioni per cui ognuno di loro vuole rimanere nel presente e questo crea un pericoloso reale per tutti”.



“Stiamo per lanciare ai lettori un sacco di palle curve. Vi dirò solo questo: questa è una possibilità per noi di pulire un po’ la lavagna. In ogni momento potrebbe accadere di tutto, a chiunque!”

Visionabile in calce all’articolo, la copertina del secondo numero di Extermination rivela almeno uno dei principali antagonisti della miniserie: Ahab, il cacciatore di mutanti proveniente dalla stessa linea temporale di Rachel Summers.

Scritto da Brisson e disegnato dall’artista Pepe Larraz, Extermination #1 raggiungerà gli scaffali statunitensi il prossimo 15 agosto. Il numero successivo verrà invece pubblicato il 29 agosto.